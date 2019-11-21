Общество
РИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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с чего всё началось
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известиявчера в 16:01
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Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД
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Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Теннис
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Политика
Российские силовики получили право сбивать беспилотники
Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья
В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
Интернет
«Одноклассники» запустили аккаунты для предпринимателей
В личных аккаунтах появился набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров, пользователи смогут создавать витрины, добавлять контентные блоки над лентой новостей и кнопки связи с предпринимателями, а также анализировать активность аудитории на своей странице.
Музыка
Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России
Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Футбол
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»
Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
Здоровье
Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей
В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии перед контактами на высшем уровне провокационной историей.
Здоровье
Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком
Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в организме.
Футбол
Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы болельщиками
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию с прозвучавшими со стороны фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы оскорблениями.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.