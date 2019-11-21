Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".
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Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

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В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

Лоукостер для Дальнего Востока. Идею назвали убыточной и невозможной

Телеканал 360°06:48

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
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Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД

SpeedMe вчера в 21:47
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Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
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Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera вчера в 11:10
Теннис

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Политика

Российские силовики получили право сбивать беспилотники

Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Московский Комсомолец 07:25
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
РБК 06:30
Интернет

«Одноклассники» запустили аккаунты для предпринимателей

В личных аккаунтах появился набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров, пользователи смогут создавать витрины, добавлять контентные блоки над лентой новостей и кнопки связи с предпринимателями, а также анализировать активность аудитории на своей странице.
Коммерсантъ 02:00
Музыка

Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России

Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
Московский Комсомолец 06:11
Армия и оружие

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Lenta.ru 08:09
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Футбол

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
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Здоровье

Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей

В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.
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Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
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Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии перед контактами на высшем уровне провокационной историей.
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Здоровье

Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком

Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в организме.
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Футбол

Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы болельщиками

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию с прозвучавшими со стороны фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы оскорблениями.
Журналистская правда вчера в 01:35
Футбол

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче молодёжного первенства России

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Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
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