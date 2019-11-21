В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, пишут "Известия".

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Футбол Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера» Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Российские силовики получили право сбивать беспилотники Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

Интернет «Одноклассники» запустили аккаунты для предпринимателей В личных аккаунтах появился набор инструментов для ведения бизнеса и продажи товаров, пользователи смогут создавать витрины, добавлять контентные блоки над лентой новостей и кнопки связи с предпринимателями, а также анализировать активность аудитории на своей странице.

Политика Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.

Футбол «Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.

Здоровье Минздрав Чувашии прокомментировал цены на медсправки для водителей В республике средняя цена не превысит 5 тысяч рублей Минздрав Чувашии опубликовал разъяснения о росте цен на медосмотр для водителей.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.

Здоровье Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в организме.

Футбол Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы болельщиками Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию с прозвучавшими со стороны фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы оскорблениями.