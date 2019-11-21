Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыВ России предлагают создать лоукостер для перелетов на Дальний Восток

В Совете Федерации предложили создать государственный лоукостер, который будет специализироваться на перелетах в дальневосточном направлении. Как заявил сенатор Иван Абрамов, этот вопрос он планирует поднять при следующем обсуждении бюджета, которое состоится уже 25 ноября.
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с чего всё началось

Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56

В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток

Говорит Москвавчера в 23:14
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Наука

Названа основная причина возникновения рака

Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Кубанские новости 19 ноября в 23:33
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Здоровье

Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 декабря

Приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября.
РИА Новости 02:15
Транспорт

Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Коммерсантъ 02:53
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Зеленский раскрыл тайну украинского ДНК

По словам Зеленского, «неотъемлемыми составляющими» ДНК украинца являются «достоинство и свобода».
Lenta.ru 03:10
Здоровье

В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний

В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний.
Новгородское областное телевидение вчера в 13:08
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы

Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:19
Политика

Зеленский встретил возвращённые Украине корабли

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
RT на русском 03:07
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
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«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
ТАСС 00:36
Общество

Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо

Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте. На записи в одной руке Терешин держит тарелку с кусками мяса.
Lenta.ru вчера в 12:11
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Баскетбол

Лука Дончич продолжает штамповать рекорды НБА

Защитник «Далласа» Лука Дончич продолжает переписывать книгу рекордов НБА.
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Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Авто

Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Электрические кроссоверы становятся главными новинками автосалона в Лос-Анджелесе, и Audi использовала это событие для презентации нового e-tron Sportback, который, по сути, является спортивной версией стандартного e-tron с купеобразным кузовом.
Тарантас Ньюс 19 ноября в 22:29
Происшествия

Начальник отдела уголовного розыска попался на взятке в Иркутске

Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское».
АиФ Иркутск 02:29
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Газета.Ru 01:51
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве.
РИА Новости вчера в 20:25
Футбол

Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru 19 ноября в 15:01
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
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Иван Николаевич Абрамов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области с 27 сентября 2018 года, входит в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике, входит в состав Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации.
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