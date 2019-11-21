Общество
Будущее России. Национальные проектыВ России предлагают создать лоукостер для перелетов на Дальний Восток
В Совете Федерации предложили создать государственный лоукостер, который будет специализироваться на перелетах в дальневосточном направлении. Как заявил сенатор Иван Абрамов, этот вопрос он планирует поднять при следующем обсуждении бюджета, которое состоится уже 25 ноября.
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с чего всё началось
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.Известиявчера в 16:01
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В России хотят создать государственный лоукостер для полётов на Дальний Восток
Говорит Москвавчера в 23:14
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Наука
Названа основная причина возникновения рака
Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Здоровье
Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 декабря
Приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Зеленский раскрыл тайну украинского ДНК
По словам Зеленского, «неотъемлемыми составляющими» ДНК украинца являются «достоинство и свобода».
Здоровье
В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний
В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний.
Кино
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
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Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
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Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
Общество
Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо
Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте. На записи в одной руке Терешин держит тарелку с кусками мяса.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Баскетбол
Лука Дончич продолжает штамповать рекорды НБА
Защитник «Далласа» Лука Дончич продолжает переписывать книгу рекордов НБА.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Авто
Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Электрические кроссоверы становятся главными новинками автосалона в Лос-Анджелесе, и Audi использовала это событие для презентации нового e-tron Sportback, который, по сути, является спортивной версией стандартного e-tron с купеобразным кузовом.
Происшествия
Начальник отдела уголовного розыска попался на взятке в Иркутске
Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское».
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.