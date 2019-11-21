В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

В Совете Федерации предложили создать государственный лоукостер, который будет специализироваться на перелетах в дальневосточном направлении. Как заявил сенатор Иван Абрамов, этот вопрос он планирует поднять при следующем обсуждении бюджета, которое состоится уже 25 ноября.

В России предлагают создать лоукостер для перелетов на Дальний Восток

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