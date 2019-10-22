Космос
RT на русскомВ России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель. Об этом рассказал владелец компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.
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Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Политика
Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Политика
Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Экономика
Поставщики повысили цены на гречку
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Происшествия
В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Происшествия
Мужчина зарезал двух человек и ранил четверых в ТиНАО
В ТиНАО мужчина зарезал двух человек и ранил еще четверых, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка полиции.
Кино