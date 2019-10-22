В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель. Об этом рассказал владелец компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.

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Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Политика Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Происшествия Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.