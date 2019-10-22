Космос

RT на русскомRT на русскомВ России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель. Об этом рассказал владелец компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.
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Первую возвращаемую как у SpaceX ракету-носитель могут запустить в России в 2020 году

ТАСС00:34

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

RT на русском01:28

Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя

Известия01:37

Стали известны сроки запуска первой возвращаемой российской ракеты как у SpaceX

Lenta.ru02:30

В России запустят первую возвращаемую ракету-носитель

Газета.Ru02:28

Первую возвращаемую ракету-носитель запустят в России в следующем году

Вести.Финанс03:44

В России появится первая возвращаемая многоразовая ракета-носитель

ТК Звезда03:32
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
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Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
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Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
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РИА Новости вчера в 05:33
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
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Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
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Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
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Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

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Поставщики повысили цены на гречку

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Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

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На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
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Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
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Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

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Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

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В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы

Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
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Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
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Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

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Мужчина зарезал двух человек и ранил четверых в ТиНАО

В ТиНАО мужчина зарезал двух человек и ранил еще четверых, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка полиции.
Агентство Москва 04:14
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
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