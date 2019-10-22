Первую возвращаемую как у компании SpaceX (глава Илон Маск) российскую многоразовую ракету-носитель планируется запустить в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС владелец разработчика-частной компании Laros Олег Ларионов.

с чего всё началось

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель. Об этом рассказал владелец компании Laros, которая занимается разработкой ракеты, Олег Ларионов.

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