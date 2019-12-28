Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России планируют ускорить гиперзвуковое оружие

Российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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Алексей Криворучко
Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета, дальности, точности наведения.
— Алексей Криворучко, российский экономистПолитика Сегодня 06:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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