Армия и оружие
RT на русскомВ России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета, дальности, точности наведения.
— Алексей Криворучко, российский экономистПолитика Сегодня 06:05
с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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