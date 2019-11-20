Экономика
Политическая ЭкспертизаВ России планируют установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк планирует сделать комиссию за переводы для всех клиентов единой и независящей от того, где совершается транзакция в одной кредитной организации или между разными банками. Отмечается, что при одобрении данной инициативы размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось
Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.РБК19 ноября в 22:02
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