Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.

с чего всё началось

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В связи с этим средний размер пенсии в грядущем году достигнет 17 432 рублей.

В России планируют увеличить пенсии по старости

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