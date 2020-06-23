с чего всё началось

В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%.

В России могут увеличить пенсии по старости

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