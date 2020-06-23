Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут увеличить пенсии по старости

В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%.
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Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает
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