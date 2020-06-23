Экономика

ТАССТАССВ России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
Читать в источнике
Комментировать6,8K
с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает
 «Российская газета».
News.ru22 июня в 20:37

Подробнее о событии

В России хотят увеличить пенсии по старости

РИА Новостивчера в 05:50

В Совфеде раскрыли, как будут расти пенсии до 2024 года. Сценарий

URA.Ru06:28

В России вырастут пенсии по старости

Национальная служба новостей06:21

Пример на умножение

Российская газета12:22

Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России

RT на русскомвчера в 03:46

Пенсии по старости могут вырасти в России

ФАНвчера в 03:05

Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

News.ru22 июня в 20:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
767
Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
1K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,1K
Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
25
Футбол

"Он всегда раскачивал лодку!": Семин ответил на критику Кикнадзе

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес со стороны генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 15:54
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
49
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 вчера в 13:45
6,5K
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
124
Общество

ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире

На следующей неделе количество зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек.
URA.Ru 14:30
1
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,5K
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
61
Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени

Газета.Ru 15:28
38
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
139
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге.
Политика Сегодня вчера в 10:44
246
Игры

Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск

Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru 10:15
2
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
77
Технологии

Microsoft избавится от Skype для рабочего стола

Корпорация Microsoft объявила об объединении Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола.
3DNews 04:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
15
Общество

В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования

Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
14
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС 15:54
935
Футбол

«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку

Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
9
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
7
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
56
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,2K
Игры

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
6
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
429
Футбол

Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»

Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Игры

В Crash Bandicoot 4: It’s About Time можно будет играть в мультиплеере

ИА Красная Весна 10:55
8
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное