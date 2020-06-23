Экономика

ПрофильПрофильВ России планируют увеличить размер маткапитала на первенца

Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году. Такая информация следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов. На данный момент размер выплат на первого ребенка составляет 466617 рублей.
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В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей.
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