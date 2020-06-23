с чего всё началось

Стало известно о размере индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Средний размер выплат по старости вырастет до 17 432 рублей в 2021 году, до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей в 2023 году.

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

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