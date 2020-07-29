Общество

Газета.RuГазета.RuВ России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Устройства смогут блокировать зажигание автомобиля, если в выдохе водителя будет выявлено спиртное. Для приборов могут разработать спецстандарт и обязать шоферов регулярно проверять их. Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России.
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с чего всё началось

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъвчера в 18:38

Подробнее о событии

Идея не нова: автоэксперт оценил перспективу алкозамков на машинах

News.ru04:11

Найден способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

URA.Ruвчера в 19:27

Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей

РИА Новости02:54

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового использования алкозамков

ТАСС00:59

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Коммерсантъ01:59

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Вести.Ruвчера в 20:20

Автоэксперт: Технология алкозамков пока вызывает противоречия, поэтому эффективность этой меры сомнительна

Эхо Москвы04:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Общество

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать истребители F-35 вблизи Калининграда

Городовой 04:12
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Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
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Экономика

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Армия и оружие

Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 27 июля в 07:47
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета 03:14
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Политика

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Политика

Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре

Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
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Происшествия

Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом

Российская газета 05:56
Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений

Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
2
Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
14
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Армия и оружие

ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР

Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Общество

Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года

Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Политика

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью телеканалу РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам стал объектом ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13
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Политика

В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
РИА Новости 05:43
Общество

За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ

НИА-Томск 05:25
21
Политика

В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
28
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Происшествия

На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы

В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
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