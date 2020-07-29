До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».

с чего всё началось

Устройства смогут блокировать зажигание автомобиля, если в выдохе водителя будет выявлено спиртное. Для приборов могут разработать спецстандарт и обязать шоферов регулярно проверять их. Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России.

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

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