Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

Как пишет издание «Speedme.ru» со ссылкой на «Коммерсантъ», единым оператором дорожных камер в России планируется сделать компанию ООО «ГЛОНАСС БДД». Разработкой данного проекта распоряжения правительства занимается Минкомсвязи РФ.

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