Экономика
9111.ruВ России планируют выдавать ипотеку под 0,1%
В России с будущего года может заработать льготная ипотека для сельских жителей, которые гипотетически смогут оформить ее по ставке 0,1% годовых. Соответствующие программы с 1 января 2020 года планируют запустить Сбербанк и Россельхозбанк.
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Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году
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