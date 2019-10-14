В России с будущего года может заработать льготная ипотека для сельских жителей, которые гипотетически смогут оформить ее по ставке 0,1% годовых. Соответствующие программы с 1 января 2020 года планируют запустить Сбербанк и Россельхозбанк.

В России планируют выдавать ипотеку под 0,1%

Происшествия Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.

Общество Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом Реджеп Эрдоган заявил, что также не будет встречаться с госсекретарём Майклом Помпео.

Культура Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.

Политика Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Армия и оружие Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3» Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Футбол Лионель Месси получил «Золотую бутсу» Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".

Кино «Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.

Происшествия На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.

Авто Honda показала первое изображение нового Jazz Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.

Культура Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.

Политика В ООН поддержали позицию России по нарушению США визовых обязательств Замгенсека ООН подтвердил на заседании комитета по отношениям со страной пребывания организации позицию РФ по нарушению Соединенными Штатами их визовых обязательств.

Экономика Военные расходы России пересчитали по-новому Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Происшествия Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания 18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.