С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Экономика Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.

Общество Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.

Армия и оружие Трамп одобрил российскую помощь Сирии Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.

Экономика В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Общество S7 получила разрешение на полеты в Грузию Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).

Происшествия Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мечтал стать вором в законе Челябинец Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, продававшей свою машину Audi Q5, грезил о воровской жизни.

Футбол Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» Свердловской области Стадион «Екатеринбург-Арена» будет полностью передан в собственность Свердловской области.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Игры Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Технологии Ученые обнаружили в джунглях Камбоджи затерянный древний город Ученые нашли во время исследования джунглей Камбоджи город Махендрапарвата, ранее являвшийся столицей древней цивилизации — кхмеров.

Гаджеты Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.