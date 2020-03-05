Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию. Средние расценки по стране к этому времени не будут превышать 3,4 рубля за кВт/ч.
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с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАССвчера в 19:25

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъвчера в 21:55

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБКвчера в 20:57

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РИА Новости03:39

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ruвчера в 19:21

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°вчера в 18:33

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

Газета.Ru 03 марта в 18:27
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
ТАСС вчера в 11:25
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
BFM.ru вчера в 19:11
Политика

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Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

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REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Известия 04:52
Общество

S7 временно ввела бесплатный возврат билетов из-за коронавируса

Авиакомпания S7 временно ввела бесплатный возврат всех авиабилетов, купленных с 5 марта по 10 апреля, говорится в сообщении перевозчика.
Ведомости 03:52
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге

В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
Эксперт Северо-Запад 05:06
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Общество

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.
РИА Новости 04:36
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ru вчера в 23:17
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Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
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Экономика

Прибыль «ФСК ЕЭС» по МСФО упала в 2019 году на 6,7%

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО упала в 2019 г. на 6,7% в годовом выражении до 86,6 млрд руб.
Вести.Ru 05:20
Экономика

Туристическому рынку угрожает новый кризис

Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Коммерсантъ вчера в 17:34
Игры

Опубликованы первые видео игрового процесса Half-Life: Alyx

Красная весна 03 марта в 03:33
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Известия 05:47
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Общество

Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты

Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Pro Город Ярославль 01:01
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

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Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомости 04:04
Происшествия

Суд Египта не признал терактом катастрофу над Синаем

В отличие от российских следователей и официальных лиц Египта, чей президент Абдель Фаттах ас-Сиси еще четыре года назад публично заявил о преднамеренной атаке на пассажирский А321, судебная ветвь власти республики по-прежнему отказывается признавать терактом авиакатастрофу лайнера "Когалымавиа" над Синайским полуостровом осенью 2015 года.
Российская газета вчера в 02:49
Политика

Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС

Россия в ситуациях с элементами ЧС сталкивается с «информационными провокациями» и «диверсиями», всё это происходит из-за рубежа.
RT на русском 04:38
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