Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию. Средние расценки по стране к этому времени не будут превышать 3,4 рубля за кВт/ч.
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с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
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