Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, предполагается, что расценки не будут превышать средние по России 3,4 руб. за 1 кВт•ч.
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с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.
Известия16:01

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«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

Газета.Ru23:19

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°18:33

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБК20:57

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАСС19:25

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ru19:21

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъ21:55

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известия16:01
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Газета.Ru 22:30
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В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
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В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
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Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
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«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
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