Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.

с чего всё началось

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, предполагается, что расценки не будут превышать средние по России 3,4 руб. за 1 кВт•ч.

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

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