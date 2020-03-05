Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, предполагается, что расценки не будут превышать средние по России 3,4 руб. за 1 кВт•ч.
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с чего всё началось

В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Известия12:00

Подробнее о событии

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъ21:55

Единая госполитика формирования энерготарифов не повысит цены — Известия

Аргументы и Факты20:43

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известия16:01

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ru19:21

Названы сроки унификации тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва19:08

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°18:33

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАСС19:25
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Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

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REGNUM 15:52
Происшествия

Собаки с мусорки нападали на главу Черновского района Читы

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Здоровье

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Интерфакс 19:38
Общество

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Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
РИА Новости 19:54
Происшествия

Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии

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Якутия 24 21:16
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Здоровье

Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess

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Владивосток-Новости 20:34
Футбол

Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
ТАСС Спорт 14:37
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru 19:14
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 13:05
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Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
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МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Вести ФМ вчера в 09:30
Общество

Барнаульцы обсуждают в Сети «всплывший» проект жилого комплекса между «Лентой» и «Волной»

Вероятный план застройки из неавторизованного документа Пользователи барнаульского сегмента форума Skyscrapercity обсуждают появившийся у одного из пользователей документ с планом застройки участка между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна" на улице Власихинской.
Банкфакс 22:13
Политика

Баир Жамбалов заявил об уходе с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Депутаты Народного Хурала Бурятии сегодня перед началом сессии планировали рассмотреть вопрос о принудительном сложении полномочий вице-спикера парламента Баира Жамбалова, сообщают местные СМИ.
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В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали, сообщает РИА Новости.
Российская газета 19:25
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

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Кино

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

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Общество

Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист вчера в 04:22
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Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
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Общество

Москва стала лидером по индексу IQ российских городов

Москва, Казань и Санкт-Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов».
Вечерняя Москва вчера в 07:25
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
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Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник

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Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
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Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

Московский Комсомолец 11:45
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