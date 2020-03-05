Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

с чего всё началось

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, предполагается, что расценки не будут превышать средние по России 3,4 руб. за 1 кВт•ч.

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

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