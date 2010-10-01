В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.

с чего всё началось

Как отмечает ведомство в сопроводительной документации к своему проекту, реализация принципа равенства налогообложения возможна лишь при введении в стране единого оборотного налога по ставке в 6,2%, которым будут заменены налог на прибыль, НДФЛ, налог на добавленную стоимость и страховые взносы.

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

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