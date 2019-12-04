Общество

REGNUMREGNUMГосдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ

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Газета.Ru18:35

СМИ: Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

Life.ru18:35

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URA.Ru18:29

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАСС18:11

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ru19:48
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