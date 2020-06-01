с чего всё началось

В случае принятия законопроекта, в России будет введен прямой запрет на оборот криптовалют, выпуск которых осуществлялся не под внутренним регулированием, а также их майнинг и рекламу.

Оборот иностранных криптовалют может попасть под запрет в России

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