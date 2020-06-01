Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняОборот иностранных криптовалют может попасть под запрет в России

В случае принятия законопроекта, в России будет введен прямой запрет на оборот криптовалют, выпуск которых осуществлялся не под внутренним регулированием, а также их майнинг и рекламу.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
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Финансы

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ТК Звезда вчера в 19:45
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Общество

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Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Транспорт

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Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
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Происшествия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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