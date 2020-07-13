О нововведение 9 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, встретившись с представителями IT-бизнеса. Снизят ставки налога на прибыль и страховые взносы IT компаниям, которые девяносто процентов доходов получают от реализации программ.

В России планируются налоговые льготы для IT-отрасли

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