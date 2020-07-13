Экономика
Правовая гарантияВ России планируются налоговые льготы для IT-отрасли
О нововведение 9 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, встретившись с представителями IT-бизнеса. Снизят ставки налога на прибыль и страховые взносы IT компаниям, которые девяносто процентов доходов получают от реализации программ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин РФ подготовил поправки в законодательство по налоговому маневру для IT
Финмаркет13 июля в 01:11
Законопроект Минфина о налоговом маневре в IT-отрасли направлен в правительство
Наша версия14 июля в 02:00
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Игры
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X
Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
МИТ 15:07
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске
РИА Новости 09:12
Политика
ВККС рассмотрит просьбу главы экономколлегии ВС Свириденко об отставке
Из публикации на официальном сайте ВККС следует, что 17 июля коллегия планирует рассмотреть «заявление Свириденко Олега Михайловича о прекращении его полномочий судьи, заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с 5 августа 2020 года в связи с уходом в отставку».
РАПСИ 12:39
Политика
Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 15 июля в Ростовской области у 11 019 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 266,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:30
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 14:59
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Происшествия
На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
Происшествия
В Москве задержали наркополицейского подозреваемого в коррупции
В Москве 15 июля задержали наркополицейского Сергея Дмитриева, которого подозревают в разглашении секретной информации за деньги.
Собеседник 15:11
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
Космос
Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов»
Новые космические корабли США компаний SpaceX или Boeing являются более просторной и гламурной версией российских кораблей «Союз», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК 13 июля в 15:36
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ 13:57
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53