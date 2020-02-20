В России побит 11-летний антирекорд неисполнения расходов федерального бюджета. Неизрасходованными в 2019 году осталось 1 трлн 122 млрд рублей.

В России побит 11-летний антирекорд по тратам федерального бюджета

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