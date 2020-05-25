Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России побит пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Как пишет РБК, эксперты за четыре месяца зафиксировали 44 случая высокого загрязнения воздуха. Этот показатель на 57% превысил количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
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с чего всё началось

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
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