Общество
BFM.ruВ России побит суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 11 231 новый случай COVID-19. Число инфицированных в стране превысило 177 тысяч человек.
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Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Общество
В России ждут роста преступности и квартирных краж
Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома
Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
ФАН 05 мая в 08:46
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Глава Дагестана принял участие в совещании под руководством Путина
6 мая глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством президента страны В. Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Зори Табасарана вчера в 15:01
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Здоровье
Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса
В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России
Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
Общество
Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая
Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Экономика
Свыше 100 долгостроев завершат после докапитализации Фонда дольщиков
Порядка 115 проблемных домов в 24 регионах России смогут достроить в срок благодаря докапитализации Фонда защиты прав дольщиков, сообщил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:26
Политика
Пристайко: Украина подготовила военную базу для вступления в НАТО
Экс-глава МИД Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев подготовила всю требуемую военную базу для того, чтобы вступить в Партнерство расширенных возможностей НАТО.
ИА Новороссия 01:42
Здоровье
Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции
Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 05:46
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова распродали с молотка
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Армия и оружие
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45