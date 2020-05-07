В России за сутки зафиксирован 11 231 новый случай COVID-19. Число инфицированных в стране превысило 177 тысяч человек.

В России побит суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

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