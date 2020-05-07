Общество

BFM.ruBFM.ruВ России побит суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 11 231 новый случай COVID-19. Число инфицированных в стране превысило 177 тысяч человек.
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В России снова побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Эхо Севера04:17

В России новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

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Новый рекорд суточного прироста по заражению коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области

Патриоты Нижнего03:56

В России побит суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

BFM.ru03:47
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Происшествия

В Москве полиция проверит драку между охранниками и покупателями ТЦ

Полиция Москвы начала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в столичном торговом центре "Гагаринский", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:52
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Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 01:27
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Политика

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

Вести.Ru 08:36
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Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
36
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Культура

Шоу «Голос» запустили на удаленке

Взгляд.ру 08:50
Футбол

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
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Происшествия

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками

РИА Новости 08:00
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Шоу-бизнес

Эффектная Екатерина Климова вышла на прогулку в лес в мини-платье

Выбрала она для прогулки довольно легкий аутфит и появилась в мини-платье и высоких сапогах.
Woman.ru вчера в 20:04
Общество

Снимок Гитлера оказался среди историй о героях войны в Челябинске

REGNUM 07:14
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
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Кино

Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix

Культуромания 05:56
Общество

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием.
РБК 07:26
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Политика

Путин поручил предусмотреть поддержку региональному транспорту

Глава государства в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли напомнил, что во всех видах транспорта были определены системообразующие предприятия, для них предусмотрены меры поддержки.
Российская газета 08:33
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,3K
Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Общество

Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»

В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Армия и оружие

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса

Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru 05:49
Авто

ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня 04:35
4
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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