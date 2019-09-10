Экономика
Российская газетаРосстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.
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с чего всё началось
Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате. Рост цен стал самым высоким с 2008 года, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2 до 19%.Известиявчера в 15:00
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