Экономика
REGNUMВ России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле
Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21
Здоровье
Названы девять опасных свойств зеленого чая
Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь
Госпитализированы двое задержанных участников акции протеста в бурятской столице Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжается.
Коммерсантъ 13:47
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Интернет
Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.
DP.RU 09:54
Хоккей
Зубов — о шайбе Савченко: «Странно, что такой гол приносит результат»
Добавили в движении, пытались догнать, моменты были, подвела реализация. Странно, что такой гол приносит результат.
Sport24.ru 16:52
Экономика
Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России
Антон Дроздов положительно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
KrasnodarMedia вчера в 13:10
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Политика
Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»
Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Авто
Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3
Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.
Tvoe-avto.com 05:57
Футбол
Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг
Сборная Ирана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира 2022 года победила сборную Гонконга со счетом 2:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил победный гол на 23-й минуте.
Бомбардир.ру 10:32
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Футбол
Англия одержала волевую победу над Косово, пропустив три гола
В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3. Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет.
Вести.Ru 17:27
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
Партия власти потеряла около трети мест в Мосгордуме по итогам выборов
Кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» получили 20 мандатов из 45, остальные места достались тем, кто шел на выборы при поддержке мэрии.
Эхо Москвы вчера в 07:00
Политика
Порошенко не придет во вторник на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.
РИА Новости 02:46
Космос
Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами
Как отмечает РИА Новости, в декабре 2018 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев сообщил журналистам, что запуск "Биона-М" номер 2, скорее всего, отложат с 2022-го на 2023 год.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Наука
Учёные смогли омолодить людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета в процессе проведения чисто практического эксперимента по тестированию лекарственного препарата омолодили людей на уровне ДНК, снизив их биологический возраст.
МонаВиста вчера в 09:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11