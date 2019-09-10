Экономика

REGNUMREGNUMВ России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.
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Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

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Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

RT на русском04:45

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
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Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
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Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

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В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3. Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет.
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Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

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