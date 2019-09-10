Экономика

Кубанские новостиКубанские новостиВ России почти на четверть подорожали авиабилеты

Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в кулуарах ВЭФ-2019 4 сентября.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

Коммерсантъ00:35

Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

RT на русском04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

REGNUM вчера в 19:04
Экономика

«Восточный» начал программу цифровой трансформации

Банк «Восточный» начал программу цифровой трансформации бизнеса в соответствии со своей обновленной стратегией.
Банки.ру 05:57
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Происшествия

Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.
RT на русском 06:25
Политика

Петербургский избирком хочет отменить муниципальные выборы

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
Примечания 06:27
Финансы

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Футбол

Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
Советский спорт 03:15
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Экономика

Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине

Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
ТАСС 06:04
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Футбол

Александр Бубнов: Второе место в группе сборная России уже не упустит

Добавим, что после победы над Казахстаном российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.
Советский спорт 06:30
Волейбол

Стал известен состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы

Отмечается, что 10 сентября мужская сборная России вылетела в Любляну (Словения) для участия в финальном турнире чемпионата Европы 2019 года.
Советский спорт 05:33
Политика

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика

Главу Сената Испании уличили в плагиате

Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.
News.ru 02:46
Технологии

РЖД хотят установить российский софт на телефоны сотрудников

РЖД заявили, что хотят начать тест пилотного проекта по внедрению российских мобильных операционных систем (ОС) на гаджетах сотрудников организации.
iReactor 01:34
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия

В Абдулино найдено тело матери убитой 10-летней девочки

АиФ Оренбург 05:31
Политика

Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Экономика

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу

«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Политика

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Общество

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное