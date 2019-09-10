Экономика

REGNUMREGNUMВ России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

Известиявчера в 17:01

Росстат зафиксировал повышение стоимости перелета в экономклассе на 24%

РБКвчера в 22:02

В России выросли цены на самые дешевые авиабилеты

URA.Ruвчера в 21:07

Авиабилеты подорожали на четверть

Lenta.ruвчера в 21:46

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

ТАСС00:12

Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%

Коммерсантъ00:35

Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

RT на русском04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу

«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие

Суданец из 72-й бригады ВСУ рассказал, что на Донбассе воюет против России

Военное обозрение 06:13
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Кино

Студия Paramount начала работу над ремейком боевика «Без лица»

Орен Узил, сценарист фильмов «Мачо и ботан 2» и «Соник в кино», напишет для студии Paramount новую версию боевика Джона Ву «Без лица», сообщают источники.
КиноПоиск 03:10
Происшествия

Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

Lenta.ru 03:01
Происшествия

В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета

Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Происшествия

В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы

Российская газета 03:37
Происшествия

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Политика

Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми

В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Тамбовский курьер 05:51
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Культура

Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ

News.ru 04:54
Гаджеты

Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple

Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09
Кино

Архангельская область станет столицей большого кино

Площадками киносмотров и мероприятий станут кинотеатры, музеи, культурные и образовательные учреждения области.
Ревизор.ру 05:06
Общество

В Минздраве назвали факторы риска суицида

Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай.
ТАСС 05:28
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-хоррор «Воскресшие»

КиноПоиск 04:03
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика

Парламент Великобритании приостановил работу до октября

Парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября, сообщается в аккаунте палаты общин в Twitter.
РБК вчера в 22:11
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Политика

Президент Абхазии заявил о возможной отмене итогов выборов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможной отмене результатов выборов главы республики Верховным судом.
Московский Комсомолец 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное