Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

с чего всё началось

Эксперты ведомства отметили, что в августе наступает пик стоимости, затем идет спад вплоть до декабря. Как пояснил главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов, такой рост цен авиабилетов в эконом связан с увеличением издержек и резким скачком цен на топливо в прошлом году.

Стоимость авиабилетов в России выросла на четверть

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