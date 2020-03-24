Коронавирус
ФедералПрессВ России почти на треть выросли продажи презервативов
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с чего всё началось
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).РБКвчера в 17:37
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Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Музыка
Metallica начала показывать старые концерты для просмотра на карантине
Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесут на 2021 год
Олимпийские игры, которые должны были состояться летом 2020 года в Токио, перенесут на следующий год по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Экономика
Банк «Открытие» поддержит малый и средний бизнес
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что малый и средний бизнес испытает главный удар из-за коронавируса.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал информацию о своем возможном увольнении с должности в связи с поездкой в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Особый механизм заражения коронавирусом найден
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Наука
В Петербурге появятся безэкипажные катамараны
Спорт
Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
Игры
Ubisoft дарит игру-сказку Child of Light всем пользователям
Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Child of Light в своем сервисе цифровой дистрибуции Uplay.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.
Технологии
«Лаборатория Касперского» нашла новый вредоносный троян
В Лаборатории Касперского сообщают о распространении нового троянского вируса Milum.
Кино
Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.