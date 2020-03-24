Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

с чего всё началось

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

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