Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.

С чего всё началось Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей "С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей", - говорится в документе. ТАСС вчера в 01:24