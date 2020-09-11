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Lenta.ru
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

"С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 01:24
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Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Lenta.ruвчера в 11:06
Ведомости

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Ведомостивчера в 02:17
Коммерсантъ

Минтруд оценил дефицит средств на выплату пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:05
ГЛАС.RU

В России потребность в выплатах пособий по безработице достигает 185,3 млрд. рублей

ГЛАС.RUвчера в 03:02
News.ru

Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

News.ruвчера в 02:55
Говорит Москва

Минтруд оценил дефицит выплаты пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 04:13
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

ТАССвчера в 01:24

Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.
Zabnews.ruвчера в 07:10
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Масочный режим в Иркутской области продлили по 28 сентября

Если для сезонных работ в муниципалитеты привлекаются жители других районов Иркутской области, то им нужно иметь на руках отрицательный результат исследования на коронавирус, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до въезда в муниципалитет.
Интерфакс - Россиявчера в 05:31
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Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине

Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:27

Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБКвчера в 05:29
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