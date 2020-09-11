В России почти закончились деньги для безработных
Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.В источнике
С чего всё началось
Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей
Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС01:24
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Минтруд: потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей
Парламентская газета02:54