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Lenta.ru
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС01:24
Подробнее о событии
News.ru

Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

News.ru02:55
Говорит Москва

Минтруд оценил дефицит выплаты пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Говорит Москва04:13
Коммерсантъ

Минтруд оценил дефицит средств на выплату пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Коммерсантъ04:05
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Lenta.ru11:06
Парламентская газета

Минтруд: потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Парламентская газета02:54
Ведомости

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

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ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

ТАСС01:24

Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

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CT news07:47
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"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Evo-rus.com05:33
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РБК18:33
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Коммерсантъ12:32
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

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