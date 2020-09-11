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Lenta.ru
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 01:24
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Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Lenta.ruвчера в 11:06
Ведомости

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Ведомостивчера в 02:17
Коммерсантъ

Минтруд оценил дефицит средств на выплату пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:05
News.ru

Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

News.ruвчера в 02:55
Говорит Москва

Минтруд оценил дефицит выплаты пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 04:13
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

ТАССвчера в 01:24
Труд

Морковка всегда перед носом

Трудвчера в 17:03

Гаттузо: Кулибали не уйдёт, если клуб не получит требуемую сумму. Милика в команде уже нет

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что нападающего команды Аркадиуша Милика нет в расположении клуба, а защитник Калиду Кулибали не уйдёт, если клуб не получит запрошенную сумму.
Чемпионатвчера в 16:45

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова

Поддержка депутатом Госдумы Сергея Вострецова идеи снижения возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет говорит о его полной профессиональной непригодности, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Rambler News Serviceвчера в 06:55
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUMвчера в 02:07
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