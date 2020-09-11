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Lenta.ru
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября. Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС01:24
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Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Lenta.ru11:06
Говорит Москва

Минтруд оценил дефицит выплаты пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Говорит Москва04:13
Парламентская газета

Минтруд: потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Парламентская газета02:54
News.ru

Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

News.ru02:55
Коммерсантъ

Минтруд оценил дефицит средств на выплату пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Коммерсантъ04:05
Ведомости

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Ведомости02:17
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

ТАСС01:24

Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

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Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
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РИА Новостивчера в 08:46
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