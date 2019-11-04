Общество
RT на русскомВ России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.ТАСС03:11
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