Общество

RT на русскомRT на русскомВ России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось

Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
ТАСС03:11

Подробнее о событии

В России подан рекордный иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей

Коммерсантъ05:28

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

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В России подали иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей

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В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

RT на русском05:09

Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

ТАСС03:11
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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
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Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

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Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты

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Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети

Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
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В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
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Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

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Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
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