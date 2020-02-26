Экономика

ИзвестияИзвестияВ России подделали монету номиналом один рубль

Чаще всего были подделаны банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовалась купюра в десять рублей, которую сфабриковали всего три раза. Десятирублевую монету подделывали чаще — было обнаружено 167 фальшивых экземпляров.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

РИА Новости08:24

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25

ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

Rambler News Service04:28

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Вести.Ru03:27

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

РБК05:55
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