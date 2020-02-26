Экономика
ИзвестияВ России подделали монету номиналом один рубль
Чаще всего были подделаны банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовалась купюра в десять рублей, которую сфабриковали всего три раза. Десятирублевую монету подделывали чаще — было обнаружено 167 фальшивых экземпляров.
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В Анкаре завершились переговоры России и Турции касательно ситуации в сирийской провинции Идлиб.