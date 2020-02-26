Экономика
РИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Кино
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Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что заседание Комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси.
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
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Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Экономика
В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%
В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Теннис
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Общество
В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе
Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
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Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Авто
Renault обновил седан и универсал Talisman
Компания Renault представила обновленное семейство Renault Talisman.
Происшествия
Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков
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Новую Skoda Octavia RS сфотографировали почти без камуфляжа
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Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Общество
Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.