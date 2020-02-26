Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

РИА Новости08:24

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25

ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

Rambler News Service04:28

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Вести.Ru03:27

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

РБК05:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Баскетбол

Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом

Спорт-Экспресс 24 февраля в 13:49
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Motor 07:21
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Слово и Дело 24 февраля в 03:36
Происшествия

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Известия 12:03
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
RT на русском 10:52
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

Российская газета 08:47
Политика

Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
REGNUM 10:19
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что заседание Комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси.
Мой Брянск 10:58
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Армия и оружие

В США признали потерю военного преимущества над Россией

Ранее китайские журналисты проводили исследование, в ходе которого прогнозировали, какой итог будет у войны между Россией и США, если она когда-нибудь произойдет.
URA.Ru 12:16
Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Коммерсантъ 07:57
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor 07:29
Хоккей

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
РБК вчера в 13:38
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Экономика

В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%

В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Четвертая Власть 02:55
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Общество

В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе

Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
ГТРК Самара 06:30
Общество

Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае

По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
АТВмедиа 09:00
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания 09:07
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
Авто

Renault обновил седан и универсал Talisman

Компания Renault представила обновленное семейство Renault Talisman.
Автоновости дня 12:08
Происшествия

Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:56
Авто

Новую Skoda Octavia RS сфотографировали почти без камуфляжа

Через несколько дней на Женевском автосалоне состоится мировая премьера новой «заряженной» Skoda Octavia RS, а накануне в Сети показали снимки очередного прототипа модели, который практические не имел камуфляжа.
32CARS.ru 04:29
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Российская газета 02:00
Общество

Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Москва 24 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное