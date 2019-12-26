Экономика

Dgl.ruDgl.ruВ России подешевел безлимитный мобильный интернет

Оказалось, что по стоимости 1 Гбайт трафика Россия заняла шестое место, а вот по стоимости безлимитного тарифа удержала первое место среди всех развитых стран. Причем в России еще и снизилась стоимость безлимитного интернета, пусть и всего на 1,6% (до 602,5 рубля).
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