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iReactor
iReactor

В России подешевели авиабилеты в направлении нескольких регионов

Билеты на авиарейсы в нескольких направлениях значительно подешевели, сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Так, самое большое падение цены зафиксировано на авиарейсы в Сочи — с июля стоимость упала на 37%, до 5,8 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов, в том числе в Краснодарский край и Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Lenta.ruвчера в 07:15
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РЕН ТВ

В России упали цены на авиабилеты

РЕН ТВ19:25
АБН

Авиабилеты из Петербурга стали дешевле

АБНвчера в 09:54
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

Lenta.ruвчера в 07:15
Петербургский дневник

Авиабилеты из Петербурга подешевели сразу по нескольким направлениям

Петербургский дневниквчера в 09:04
Ореанда-Новости

В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов

Ореанда-Новостивчера в 08:33
ИА Красная Весна

В России подешевели авиабилеты сразу по нескольким курортным направлениям

ИА Красная Веснавчера в 07:42
Экономика сегодня

Перелеты в некоторые российские регионы стали дешевле

Экономика сегоднявчера в 09:09

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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