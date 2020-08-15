В России подешевели авиабилеты в направлении нескольких регионов
Билеты на авиарейсы в нескольких направлениях значительно подешевели, сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Так, самое большое падение цены зафиксировано на авиарейсы в Сочи — с июля стоимость упала на 37%, до 5,8 тыс. рублей.В источнике
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