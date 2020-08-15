Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
iReactor
iReactor

В России подешевели авиабилеты в направлении нескольких регионов

Билеты на авиарейсы в нескольких направлениях значительно подешевели, сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Так, самое большое падение цены зафиксировано на авиарейсы в Сочи — с июля стоимость упала на 37%, до 5,8 тыс. рублей.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В России упали цены на авиабилеты

РЕН ТВ19:25
АБН

Авиабилеты из Петербурга стали дешевле

АБНвчера в 09:54
ИА Красная Весна

В России подешевели авиабилеты сразу по нескольким курортным направлениям

ИА Красная Веснавчера в 07:42
Петербургский дневник

Авиабилеты из Петербурга подешевели сразу по нескольким направлениям

Петербургский дневниквчера в 09:04
Ореанда-Новости

В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов

Ореанда-Новостивчера в 08:33
Экономика сегодня

Перелеты в некоторые российские регионы стали дешевле

Экономика сегоднявчера в 09:09
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

Lenta.ruвчера в 07:15

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
РБКвчера в 15:21
313

Депутаты Госдумы РФ от Калужской области за год увеличили свои доходы

Калуга, 15 августа 2020, 19:24 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.
REGNUMвчера в 12:24

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
3,4K

Скрывающийся в Киеве Цепкало объявлен в розыск в России

Российская Федерация объявила в межгосударственный розыск незарегистрированного кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало, в отношении которого на родине заведено уголовное дело о взятке.
Российский Диалогвчера в 11:38
2

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известиявчера в 17:27
164

Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных мячей от «Баварии»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Чемпионат20:27