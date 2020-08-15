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iReactor
iReactor

В России подешевели авиабилеты в направлении нескольких регионов

Билеты на авиарейсы в нескольких направлениях значительно подешевели, сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Так, самое большое падение цены зафиксировано на авиарейсы в Сочи — с июля стоимость упала на 37%, до 5,8 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов, в том числе в Краснодарский край и Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Lenta.ruвчера в 07:15
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РЕН ТВ

В России упали цены на авиабилеты

РЕН ТВ19:25
АБН

Авиабилеты из Петербурга стали дешевле

АБНвчера в 09:54
ИА Красная Весна

В России подешевели авиабилеты сразу по нескольким курортным направлениям

ИА Красная Веснавчера в 07:42
Петербургский дневник

Авиабилеты из Петербурга подешевели сразу по нескольким направлениям

Петербургский дневниквчера в 09:04
Ореанда-Новости

В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов

Ореанда-Новостивчера в 08:33
Экономика сегодня

Перелеты в некоторые российские регионы стали дешевле

Экономика сегоднявчера в 09:09
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

Lenta.ruвчера в 07:15

Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии

Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане в воскресенье, 16 августа, призвал белорусов к диалогу, уважению и отказу от насилия во время протестов в стране.
Известия06:52
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Принимавшая участие в выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье, 16 августа, призвала сотрудников СИЗО, в котором в настоящее время находится ее муж Сергей, проявить к нему гуманность.
Известия05:59
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Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известиявчера в 10:11
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка»

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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