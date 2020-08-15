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Lenta.ru
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов, в том числе в Краснодарский край и Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.В источнике
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ИА Красная Весна

В России подешевели авиабилеты сразу по нескольким курортным направлениям

ИА Красная Весна07:42
Lenta.ru

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

Lenta.ru07:15
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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В Оренбургской области прошли крупнейшие военные учения года

В течение четырех дней на полигонах Сибири и Поволжья - в Тыве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях – прошли самые крупные военные учения этого года, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
АиФ Оренбург03:13
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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