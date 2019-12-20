Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыВ России поднимутся цены на водку и коньяк

Согласно документу, минимальная розничная цена бутылки водки крепостью 40 градусов и объёмом 0,5 л вырастет на 7% — с 215 до 230 рублей. Закупочная цена при этом поднимется с 181 до 193 рублей.
Читать в источнике
Комментировать810
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе Киева с Москвой по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск вчера в 14:13
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Технологии

В Google Stadia появились достижения

В потоковом сервисе Google Stadia появилась система достижений.
3DNews 10:04
Экономика

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 10:14
Футбол

«Аякс» забил шесть мячей в ворота «Ден Хааг»

Матч 18-го тура Эредивизи завершился со счетом 6:1 в пользу амстердамцев. В составе победителей все мячи забивали разные игроки.
ProstoProSport 08:33
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Общество

Фанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

Известия 08:33
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак просит её пристрелить

Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Instanews Media 20 декабря в 03:11
Биатлон

Драчев связал неудачи российских биатлонистов на КМ с недостатком технического оснащения

Недостаточное оснащение сервис-бригады послужило одной из основных причин неудачного выступления сборной России по биатлону на этапе Кубка мира во французском Анси.
ТАСС Спорт 09:49
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Объявилась еще одна экс-супруга Валентина Гафта

Актуальные Новости 05:22
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Единоборства

Александр Емельяненко ответил Рамзану Кадырову

Боец ММА Александр Емельяненко ответил на публикацию в Instagram Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
ИА Грозный-Информ вчера в 15:23
Армия и оружие

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков вблизи участков отвода сил

РИА Новости вчера в 06:24
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Гаджеты

Apple хочет легализовать в России чип U1 в iPhone 11

В iPhone 11 установлен чип U1, который производитель отключил для России. Пользователи самостоятельно не могут его подключить.
The GEEK 04:46
Армия и оружие

Эксперты рассказали о проблемах создания беспилотников в России

Стоит отметить, что российские военные с момента возвращения Крыма в состав России более тысячи раз обнаруживали разведывательные беспилотники недалеко от полуострова.
Газета.Ru 07:34
Политика

МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Политика

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
ТАСС 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное