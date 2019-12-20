Экономика
Секрет фирмыВ России поднимутся цены на водку и коньяк
Согласно документу, минимальная розничная цена бутылки водки крепостью 40 градусов и объёмом 0,5 л вырастет на 7% — с 215 до 230 рублей. Закупочная цена при этом поднимется с 181 до 193 рублей.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
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