с чего всё началось

Согласно документу, минимальная розничная цена бутылки водки крепостью 40 градусов и объёмом 0,5 л вырастет на 7% — с 215 до 230 рублей. Закупочная цена при этом поднимется с 181 до 193 рублей.

В России поднимутся цены на водку и коньяк

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