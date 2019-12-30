Экономика
Эхо МосквыВ России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво
Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.
Читать в источнике
Оценить746
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Происшествия
В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
Финансы
В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше
О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Хоккей
«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера
Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
Экономика
Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки
Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Общество
Кремль назвал главные достижения и неудачи 2019 года
Главным достижением уходящего года стало сохранение устойчивости российской экономики и социальной сферы, а главной неудачей — скромные темпы экономического роста.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Здоровье
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Общество
Палау первым в мире запретило использование крема от солнца
Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.
Футбол
Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы
Пятеро футболистов команды назвали свои любимые новогодние фильмы.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Происшествия
Обезьяны заживо сгорели в немецком зоопарке из-за китайских фонариков
Общество
Airbus обогнал Boeing по производству самолетов
Авто
Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок
Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
Энергетика
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.