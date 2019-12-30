Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.
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В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова готовится к родам

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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

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РБК 31.12.19 в 05:25
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В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше

О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
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«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
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Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
Вести.Ru 08:58
Экономика

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Lenta.ru 09:02
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
РИА Новости 06:46
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 07:15
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Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Политика

Эрдоган заявил о новой волне беженцев из Идлиба

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Общество

Кремль назвал главные достижения и неудачи 2019 года

Главным достижением уходящего года стало сохранение устойчивости российской экономики и социальной сферы, а главной неудачей — скромные темпы экономического роста.
Профиль 31.12.19 в 09:15
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Взгляд.ру 31.12.19 в 11:34
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Палау первым в мире запретило использование крема от солнца

Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.
Известия 07:34
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Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы

Пятеро футболистов команды назвали свои любимые новогодние фильмы.
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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
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Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
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Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Lenta.ru 08:35
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Обезьяны заживо сгорели в немецком зоопарке из-за китайских фонариков

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Airbus обогнал Boeing по производству самолетов

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Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок

Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
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На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
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