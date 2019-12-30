Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.

В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

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