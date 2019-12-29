Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.
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В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

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Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

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Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

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С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ru00:14
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