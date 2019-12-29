Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.
Читать в источнике
Комментировать892

Подробнее о событии

В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Политика

Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Газета.Ru 03:04
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU вчера в 12:12
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Наука

Красота среди бегущих

Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Индикатор 31.12.19 в 14:49
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
News.ru 02:45
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 31.12.19 в 03:53
Политика

Захарова: США положили ноги на стол мировой политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Национальная служба новостей 31.12.19 в 03:41
Общество

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула.
Парламентская газета 31.12.19 в 19:47
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Происшествия

Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году

Число жертв авиакатастроф в 2019 году составило 257 человек.
Lenta.ru 03:57
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное